العاهل البحريني يشيد بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أشاد العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول الى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).



جاء ذلك خلال استقباله بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين، اليوم في قصر الصافرية، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة.

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وأكد العاهل البحريني اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربا جلالته عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب جلالته بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120عاماً وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاما، منوًها بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وأكد أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وإننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.