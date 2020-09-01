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صحيفة فرنسية تعلن إعادة نشر رسوم الكاريكاتور للنبي محمد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أعلنت صحيفة ”شارلي إيبدو“ الهزلية الفرنسية الثلاثاء، إعادة نشر رسوم الكاريكاتور للنبي محمد، التي جعلتها عرضة للاعتداء ”الإرهابي“ الذي أوقع 12 قتيلًا من هيئة تحريرها في كانون الثاني/يناير 2015.

 

وكتب مدير الصحيفة الأسبوعية لوران ”ريس“ سوريسو: ”لن نستلم أبدًا“، مبررًا قرار نشر الرسوم على غلاف العدد الجديد الذي سيتم توزيعه على الأكشاك الأربعاء، ويمكن الاطلاع عليه على الإنترنت، الثلاثاء، الساعة 10,00 ت غ.

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وتنطلق الأربعاء في باريس وعلى مدى 50 يومًا محاكمة 14 متهما في اعتداءات باريس الإرهابية، التي ارتكبت في مطلع يناير/كانون الثاني 2015، خلفت 17 قتيلًا.

 

وهذه هي المحاكمة الأولى من نوعها لهجوم ”إرهابي“ في فرنسا منذ 2017، كما أنها أول محاكمة تتعلق بالإرهاب يتم تصويرها، نظرًا لما تمثله من أهمية بالنسبة للأرشيف القضائي.

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