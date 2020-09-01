شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في منطقة خلدة جنوبي بيروت، حيث تسببت اشتباكات الأسبوع الماضي في مقتل شخصين وأثارت خطر نشوب صراع طائفي في لبنان.

وذكرت الوكالة أن دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع في خلدة. ولم تذكر تفاصيل أخرى. Advertisements كانت اشتباكات الأسبوع الماضي في خلدة محركا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر. ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان حاليا للضغط من أجل تشكيل حكومة قادرة على إقرار إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

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