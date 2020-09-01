شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان أثناء معالجة التسرب النفطي قبالة موريشيوس والان نبدء بالتفاصيل
وقال جاسفين سوك أبادو، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأزرق والموارد البحرية ومصايد الأسماك والشحن، إن اثنين آخرين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين منذ وقوع الحادث الليلة الماضية.
وقال سوك أبادو إنه تم إنقاذ أربعة آخرين من أفراد الطاقم، لافتا إلى أنه "لا يوجد خطر من حدوث تسرب نفطي".
وكانت منظمة "جرينبيس" قد حذرت في وقت سابق من أن القارب كانت ينقل نفطا تم جمعه ضمن جهود التنظيف.
وكانت سفينة يابانية قد جنحت في 25 يوليو وتسرب منها نحو ألف طن من أربعة آلاف طن من زيت الوقود الذي كانت تحمله في المياه الساحلية البكر للدولة السياحية الشهيرة. ثم انشطرت السفينة بعد ذلك إلى نصفين وغرق الجزء الأكبر منها.
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