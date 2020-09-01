شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تتجدد في بورتلاند والشرطة تعتقل 19 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

تجددت الاحتجاجات في مدينة بورتلاند الأمريكية خلال الليل أمس الاثنين عندما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في شوارع المدينة التي تحولت إلى محور ارتكاز لسباق انتخابات الرئاسة بعد شهور من الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين وقت وآخر.

واستخدمت الشرطة قنابل الدخان ورذاذ الفلفل للسيطرة على جمهور المحتجين.

واعترفت الشرطة في بيان بأن رجالها "نشروا بعض ذخائر السيطرة على الحشود" وقالت إنها ألقت القبض على 19 معظمهم بتهمة السلوك غير المنضبط واعتراض عمل الشرطة.

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وتجمع ما بين 200 و300 متظاهر في منطقة وسط المدينة للمشاركة في مسيرة إلى مسكن رئيس بلدية بورتلاند تيد ويلر لمطالبته بالاستقالة. وشوهدوا وهم يشعلون النار في مقاعد خشبية وصناديق النفايات البلاستيكية خلال المسيرة.

وأعلنت الشرطة عدم قانونية التجمع ووصفته في وقت لاحق بأنه شغب بعد أن أشعل المحتجون النار في مبنى سكني. وقالت الشرطة إنه تم تأمين المنطقة للسماح لرجال الإطفاء بمواجهة الموقف.

وتشهد بورتلاند احتجاجات ليلية منذ مقتل جورج فلويد الأسود البالغ من العمر 46 عاما في منيابوليس يوم 25 مايو أيار. وتم إلقاء القبض على مئات المحتجين منذ ذلك الوقت.