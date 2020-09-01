شكرا لقرائتكم اليونان تتهم أنقرة بمواصلة استفزازاتها.. وتعزز قواتها بصفقة مقاتلات فرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية اليونانية إن "تركيا داومت على إثارة المشاكل، وهي عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة". وأكدت اليونان أن تركيا مستمرة في تجاهل الدعوات لفتح حوار وفي تصعيد استفزازاتها.

وأشارت إلى أن أنقرة تواصل توريط نفسها في خياراتها الخاصة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة مما يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات. ودعت تركيا إلى "الكف عن مضايقاتها اليومية والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وشددت أثينا على أنه "لن يتم ابتزاز اليونان، وسنواصل السعي لإبرام اتفاقات بشأن ترسيم حدودنا البحرية مع جميع دول المنطقة".

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وفي هذا الإطار، قالت وكالة أنباء أثينا مقدونيا (ANA-MPA) اليونانية إن خدمة المسح البحري التابعة للبحرية اليونانية أصدرت إنذارا بحريا ردا على الإنذار البحري غير القانوني التركي بتمديد مهمة سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في البحر المتوسط.

ووسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، أعلنت اليونان، الأحد، أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، كما أضافت "تخطئ تركيا إذا اعتقدت أنها تستطيع دفعنا لقبول بإجراء غير قانوني"، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية للمتوسط تفرض تعاونا متعدد الأطراف.

أثينا تشتري طائرات مقاتلة من فرنسا

وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام يونانية، إن أثينا وافقت على شراء 18 طائرة مقاتلة من صنع شركة داسو الفرنسية، وتُجري مباحثات لعقد صفقات أخرى.

فيما أكد مصدر حكومي يوناني، أن بلاده تجري مباحثات مع فرنسا ودول أخرى من أجل زيادة الإمكانات الدفاعية اليونانية، وذلك على خلفية تصاعد التوترات حول موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.