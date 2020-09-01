شكرا لقرائتكم إيران.. منع الأندية من التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - منع اتحاد كرة القدم في إيران يوم الثلاثاء، الأندية من التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.
وقال متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم الثلاثاء: القانون الجديد للاتحاد ورابطة الدوري يحظر توقيع عقود جديدة مع مدربين ولاعبين أجانب إلى أجل غير مسمى.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدث قوله، إن الحظر سيستمر على الأقل في الموسم المقبل، لكنه لا يؤثر على الأجانب الذين تم التعاقد معهم في الأندية قبل صدور القرار.
وكانت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب البرنامج النووي لطهران قد أسفرت عن أزمة اقتصادية في العام الماضي، وفي ظلها لا يمكن تحويل الرواتب إلى حسابات اللاعبين الأجانب في الخارج.
وكان الاتحاد الإيراني قد تم تغريمه الشهر الماضي، 6 ملايين يورو كتعويض للمدرب البلجيكي مارك فيلموتس، وذلك بعد تعيينه في مايو 2019، لكنه غادر بعد خمسة أشهر وست مباريات بعد ذلك، مشيرًا إلى انتهاكات تعاقدية.
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