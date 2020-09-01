"الحرية": سنشارك في انتخابات البرلمان ضمن القائمة الوطنية أو النظام الفردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المحاسب أحمد مهني، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصري، خلال اجتماع عقده مع أمانة الحزب بالفيوم، اليوم الثلاثاء، أن الحزب بدأ كبيرًا ولا يزال حتى الآن، والمرحلة التي مر بها جاءت لإعادة الحسابات وإعادة الهيكلة من جديد والسير على مبادئ وخطى أساسية للحزب، مضيفًا: "كنا في فترة تحديات كبيرة؛ ولكن تجاوزنا المرحلة".

وأضاف "مهني"، أن الحزب سيشارك بقوة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠؛ سواء ضمن القائمة الوطنية أو على نظام الفردي، وذلك بعد التشاور واللقاء مع أحزاب القائمة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بقوة في الشارع المصري واستكمال ما بدأته الأمانة في المحافظة من عمل وجهد.

وقال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، إن المرحلة الحالية يجب أن نقف فيها بقوة ونعيد تماسك قوتنا، ونحن في موقف جيد ويتطلب الوقوف يدًا واحدة واختيار أفضل العناصر في انتخابات النواب، مضيفًا أن الحزب سيدفع بأفضل العناصر القوية في انتخابات النواب، ويتطلب من المحافظة الوقوف بقوة خلف قادة الحزب.

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وأكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي، أن الحزب يستطيع أن ينافس وبقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ فالحزب كان له دور قوي في المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ، وله مقعد في المجلس من خلال تمثيل الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة الإسكندرية.

وأشار "إدريس"، إلى أن الحزب يقوم بزيارات ميدانية لأمناء المحافظات، وذلك ضمن خطة الحزب التنظيمية بعقد لقاءات موسعة مع أعضاء وأمانات الحزب في المحافظات؛ وذلك من أجل الوقوف على المستجدات الداخلية للحزب ودعم خطة الحزب للمرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى إعداد كوادر سياسية شابة يتم تأهيلها.

ومن ناحيته، قال محمد فؤاد، أمين الحزب بالفيوم، إن أمانة المحافظة تقوم بنشاطات مختلفة فى المحافظة، وذلك من خلال دورها نحو المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، ووفقًا لخطة وتأكيدات الحزب بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين في القرى والنجوع والمراكز المختلفة والاستماع إليهم.

يُذكر أن الاجتماع كان بحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، واللواء أسامة منصور عضو الهيئة العليا للحزب، وهاني العجمي ومصطفى طنطاوي، مساعدَي أمين التنظيم، ومحمد فؤاد، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام والمراكز بالمحافظة.