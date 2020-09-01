بالصور.. حدائق قصر المنتزه تستقبل الزائرين بإجراءات احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

فتحت حدائق المنتزه الملكية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أبوابها لاستقبال الزائرين للمرة الأولى بعد إغلاق استمر نحو 5 أشهر إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفرضت إدارة شركة المنتزه المسؤولة عن الحدائق حزمة من الإجراءات الاحترازية للزيارة، تضمنت أجهزة الكشف الحراري وارتداء الكمامات ووضع علامات الوقوف بالأرضيات أمام منافذ بيع تذاكر الدخول وأماكن الزيارة الملحقة.

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وشهدت أول أيام عودة العمل إقبالًا محدودًا من المواطنين، استحوذت خلالها الزيارات العائلية على نسبة الحضور، وذلك وفق ضوابط الزيارات بعد أن تقرر ألا تزيد نسبة الزائرين عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية.

من جانبه قال اللواء بهاء طاحون رئيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن حدائق المنتزه بدأت اليوم استقبال الجمهور بعد استكمال إجراءات التعقيم والتطهير التي تجرى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

وأضاف في تصريح صحفي أن ساعات العمل تبدأ يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل، مشيرًا إلى أن سعر تذكرة الدخول لم يشهد أي زيادة والتي حددت قيمتها بـ 25 جنيها للفرد.