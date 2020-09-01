قتلوه مقابل 50 ألف جنيه.. تخلص من أبوه بتحريض من أمه وشقيقته في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

كشفت مباحث مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لغز العثور على جثة مزارع بجوار سيارته بالقرب من مصرف بقرية الحماد، وتبين أن أسرة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بدافع الطمع في أمواله.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم أحمد الجمل مأمور مركز شرطة البرلس، بورود بلاغ من أحد المزارعين، يقيم بقرية الصمودي، بالعثور على جاره "الشحات.ع"، وشهرته سعودي 47 عامًا، جثة هامدة بجوار سيارته عند مصرف قرية الحماد.

انتقل العقيد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم أحمد العماوي، وكيل الفرع، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، ومعاونيه النقباء محمد الشرقاوي، وحسام جنيدي، وشريف سكين، وأبانوب عاطف، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود آثار كدمات بوجه ورأس المتوفي.

شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم رئيس ووكيل فرع البحث الجنائي بالحامول، ورئيس مباحث مركز شرطة البرلس ومعاونيه.

وكشفت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة نجل المجني عليه "حميدة.ا"، 19 عامًا، طالب، بالاتفاق مع شقيقته "مريم"، 23 عامًا، ربة منزل، وبتحريض من الأم "شيماء.ع.ش"، 40 عامًا، ربة منزل.

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وتبين أن الابن المتهم استعان بثلاثة من أصدقائه "محمود.ح"، 19 عامًا، وشقيقه "محمد"، 23 عامًا، وصديق لهم يدعى "طارق.ز.ق"، 31 عامًا.

وتبين وجود خلافات أسرية بين المجني عليه، وزوجته وأبنائه، بسبب سوء معاملته لهم باستمرار، وعدم إنفاقه عليهم، وزواجه قبل ذلك من أخرى، واشتد الخلاف إلى حد اتفاق الابن مع شقيقته على التخلص من والدهما بعد موافقة الأم، وتحريضها على ذلك.

وأوضحت تحريات فريق البحث الجنائي أن الابن استعان بصديقه أحد المتهمين الثلاثة، للتخلص من والده، والذي استعان بدوره بشقيقه وصديق لهما مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، توزع عليهم، وعندما حان وقت التنفيذ يوم الواقعة، دخل الابن إلى شقة يسكن فيها والده بمفرده في نفس المنزل، ومعه المتهمين الثلاثة الآخرين.

وكشفت التحريات هجوم المتهمين الأربعة على المجني عليه، أثناء نومه، وخنقه بسير، واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلوه ملفوفًا في سجادة من الشقة، وألقوا جثته بجوار سيارة يملكها عند مصرف قرية الحماد، فيما ألقوا السجادة في المصرف.

ألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وفق ما أسفرت عنه التحريات.. حُرر عن ذلك المحضر رقم 3668 لسنة 2020 إداري مركز شرطة البرلس، وجاري العرض على النيابة.