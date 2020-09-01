تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من 2020 (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2020 بحوالي 12.7 دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن يوليو الماضي، سجل نصيب الفرد من الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري 1027.6 دولار مقابل 1040.3 دولار في الربع الأخير من عام 2019.

ويأتي ذلك بعد انخفاض قيمة الدين الخارجي لمصر بقيمة 1.4 مليار دولار لأول مرة في 4 سنوات ونصف خلال الربع الأول من عام 2020.

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وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 112.7 مليار دولار في الربع الأخير من 2019، وفقا لبيانات المركزي.

ورغم تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي مقارنة بالربع الأخير من 2019، فإنه ارتفع بشكل عام في العامين الأخيرين بنحو 191.1 دولار بنسبة 22.8%، مقارنة بمستوى 836.5 دولار في الربع الأول من عام 2018.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر خلال العامين الأخيرين بحسب بيانات البنك المركزي.