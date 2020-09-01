محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا- (بي بي سي):
أصيب رجل في أستراليا بالصدمة عندما عاد إلى المنزل ليجد ثعبانين يزحفان داخل منزله في كوينزلاند بعد ان حطما سقف المنزل ودخلا منه.
ووجد ديفيد تيت ثعباناً في غرفة نومه والآ في غرفة المعيشة يوم الاثنين. وكانا يزنان 22 كغ سوية بينهما. وقال ستيفن براون، صائد الثعابين، إنها ذات "حجم استثنائي".
ويُعتقد أن الثعبانين ربما كانا يتقاتلان على ثعبان أنثى لم يتم تحديد موقعهما بعد. بلغ طول احدهما 2.8 متر والآخر 2.5 متر.
كانت هذه تفاصيل خبر دخلا عبر السقف.. استرالي يعثر على ثعبانين ضخمين في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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