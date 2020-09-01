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وفاة الرئيس الهندي السابق بكورونا

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توفي رئيس الهند السابق، براناب كومار موكرجي أمس الإثنين، عن عمر ناهز 84 سنة بعد 3 أسابيع قضاها في المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بكورونا.

 

وقال نجل الرئيس السابق، أبهيجيت موكرجي عبر "تويتر": "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي فارق الحياة منذ قليل رغم كل الجهود الجبارة التي بذلها الأطباء في المستشفى والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا".

 

وفي 10 أوت، أكدت الفحوصات إصابة موكرجي بكورونا، وكان يعالج في المستشفى منذ ذلك اليوم.

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ويعتبر الراحل سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين، وكان رئيسا للهند (2012-2017).

 

الأناضول

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