بوتين: الحرب لا ترحم أحداً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد تجارب أكثر مأساوية من الحرب وأن مهمة زعماء العالم هي عدم السماح بتكرار هذه التجربة.
وأوضح بوتين في درس مفتوح عبر الفيديو لطلبة المدارس الروسية في يوم المعرفة أنهم يبنبجلون أبطالهم ويفتخرون بهم وينحنوا أمام شجاعتهم وثباتهم.
وأكمل قائلآ "كلما علمنا أكثر كلما فهمنا أنه لا توجدتجربة أقسى ولا أكثر مأساوية من الحرب، فهي تحاول أن تنتزع مستقبلنا وأن تحطم أحلامنا وأقدارنا، إنها لا ترحم أحدا".
وأشار بوتين أنه يثق بإخلاص بأبناء شعبه انهم لن يواجهوا مثل هذه التجربة الصعبة [سنوات الحرب].
أضاف في حديثه قوله "أرى في هذا مهمة زعماء الدول والسياسيينونشطاء المجتمع وكل من يعلم كم هو هش عالمنا المعاصر وأنا على يقين بأنكم لم تضطروا قط للمرور بشيء كهذا لأن المرارة كانت مروعة جدًا على كلا الجانبين".
هذا ويعتبر اليوم، 1سبتمبر يوم افتتاح المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات العلمية في روسيا يوماً للمعرفة في روسيا يذهب فيه الأطفال والشباب إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم مفتتحين عامهم الدراسي الجديد الذي يمر هذا العام على خلفية تفشي جائحة "كورونا" وإجراءات الحد من انتشارها والتغلب عليها.
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