السعودية تُسجل 898 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 316 ألفا و670 إصابة.



وذكرت الصحة السعودية في بيان، أنه تم تسجيل

718 حالة تعافي جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلي 291 الفا و514 حالة، كما تم تسجيل 32 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس إلي 3 آلاف و929 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.