أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أن بلاده بدأت اليوم المرحلة الرابعة من مكافحة وباء كورونا عن طريق تطبيق نظام اشارات المرور اللونية التي تحدد حجم مخاطر العدوى في كل منطقة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
وقال انشوبير - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن المرحلة الرابعة ستكون صعبة ولكنها سوف تحقق نتائج ايجابية للغاية في مطلع العام المقبل،حيث سيكون الوضع في البلاد مختلفًا تمامًا.. مضيفا أن بلاده نجحت في اجتياز الوباء "بشكل جيد نسبيًا" حتى الآن، بفضل التماسك وعودة التضامن والتعاون الواسع بين كل الجهات المعنية.
وتوقع الوزير بدء عملية التطعيم ضد وباء كورونا فى يناير أو فبراير المقبلين بشرط وفاء شركات الدواء المنتجة بوعودها واعتماد موافقات السوقفي الوقت المناسب، مشددا على أن بدء التطعيم في يناير المقبل سيكون "الوقت الأمثل" خاصةً ان هذا التوقيت سيشهد (مزيج كورونا والإنفلونزا) متوقعا تطعيم جميع السكان بحلول صيف 2021 .
وأعرب الوزير عن ارتياحه لكون أرقام الاصابات الجديدة آخذة في الانخفاض، كما انخفضت الوفيات بشكل ملحوظ.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تبدأ المرحلة الرابعة من مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.