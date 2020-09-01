فلسطين تُسجل 552 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت في بيان صحفي أن ثلاث حالات وفاة سجلت في محافظة رام الله والبيرة واثنتين في محافظة الخليل وواحدة في محافظة قلقيلية وحالة في قطاع غزة.
وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 203 حالات تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 68 إصابة فيما سجلت 44 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن 28 من المصابين "في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى علىأجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس بلغ 30401 إصابة تعافى منها 20792 فيما بلغت حالات الوفاة 180.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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