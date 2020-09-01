العراق يُسجل 3404 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3404 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 3871 حالة للشفاء من الوباء.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية

"نينا" أنه "تم فحص (18427) نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يبلغ المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1624331)".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.