تكثيف الإجراءات الوقائية في الحرمين الشريفين

كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلةٍ بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عمليات التعقيم في مبنى الرئاسة ومرافقه، وذلك لتوفير أعلى معايير السلامة ‏مع تطبيق جميع الإجراءات ‏الوقائية والاحترازية ‏‏والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة. الصادرة ‏من الجهات المختصة. وأكد مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة الأستاذ حسن بركات السويهري أن الإدارة قامت بتطبيق كل الإجراءات الوقائية من تعقيم للمصلى والمكاتب ومداخل وممرات مبنى الرئاسة وذلك بشكل يومي. من تعقيم للمصلى والمكاتب ومداخل وممرات مبنى الرئاسة وذلك بشكل يومي. وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، امتثالًا لتوجيهات القيادة ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.



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