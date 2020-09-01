الاستخبارات العراقية تعتقل 6 إرهابيين في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 إرهابيين بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين. وذكرت الوكالة في بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - أنه تم اعتقال 6 إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة.. مشير إلى أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة 4/ إرهاب لإنتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وتم توقيفهم بهدف إكمال الإجراءات القانونية بحقهم. قناة (السومرية) الإخبارية - أنه تم اعتقال 6 إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة.. مشير إلى أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة 4/ إرهاب لإنتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وتم توقيفهم بهدف إكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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