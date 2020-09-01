كوشنر يزور قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - زار كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، قاعدة جوية إماراتية ينشر فيها الجيش الأمريكي مقاتلات ”F35“ التي تريد أبوظبي امتلاكها.

وكتب كوشنر في كتاب الزوار في قاعدة الظفرة الجوية قرب مدينة أبوظبي الدولية، رسالة مفادها: ”أتمنى أن تستمر العلاقة مع الولايات المتحدة في التطور، سنستفيد معا لجلب المزيد من السلام والازدهار إلى الشرق الأوسط وخارجه“

ولدى وصوله أبوظبي، في الامس، قال كوشنر، إن ”واشنطن يمكن أن تحافظ على التفوق الإسرائيلي مع تعزيز علاقتنا العسكرية مع الإمارات العربية المتحدة“، مضيفا أن ”القضية ستتم مناقشتها بشكل أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة“.

ووصف اللواء فلاح القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات وللشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع الإماراتية، بلاده بأنها ”شريك موثوق به“، حيث استقبل كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في قاعدة الظفرة.

وقال القحطاني، إن ”علاقتنا مبنية على رؤية مشتركة حول التهديد ضد مصالحنا المشتركة، نحن أصدقاء، نحن شركاء استراتيجيون، نحن متشابهون“.

وأضاف أن ”البلدين يسعيان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي من شأنه أن يجلب الرخاء إلى هذه المنطقة، وهي منطقة كما تعلمون معقدة وغير مستقرة وتحيط بها قوى إقليمية تسعى للهيمنة“.

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وتابع القحطاني متحدثا في القاعدة الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة لأغراض التدريب المشترك، إن الدولتين ”وقفتا معا لمحاربة التطرف بجميع أشكاله في المنطقة، على مدى العقود الثلاثة الماضية“.

وعدّد ترسانة الإمارات من المعدات العسكرية، بما في ذلك طائرات ”أباتشي“ المروحية وطائرة مقاتلة من طراز ”F 16″، لكنه لم يتطرق إلى ذكر طائرات ”F 35“ التي طالما سعت دول خليجية لامتلاكها، بما في ذلك الإمارات.

وكان الجيش الأمريكي نشر طائرة ”إف-35“ في قاعدة الظفرة في عام 2019، في أول خطوة من نوعها في الشرق الأوسط، ومنذ الستينيات، تضمن فيها الولايات المتحدة الحفاظ على ”التفوق العسكري النوعي“ لإسرائيل في المنطقة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الشهر الماضي، إن بلاده أشارت بالفعل إلى أنها تريد طائرة ”F 35″، وذكر أن المسألة حصلت قبل 6 سنوات، ”وهذا الأمر مطروح على الطاولة.. طلبات الإمارات مشروعة ويجب أن تحصل على المقاتلات“.

واعتبر قرقاش، أن ”فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة، أعتقد أنه يجب أن يكون الأمر أسهل“.