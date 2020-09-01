إرجاء محاكمة البشير في قضية الانقلاب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 4:59 مساءً

في بداية محاكمة بتهمة تنفيذ الانقلاب العسكري الذي استولى فيه على السلطة عام 1989، مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وبدا البشير، الذي قدم نفسه بعبارة “رئيس جمهورية سابق”، في حالة جيدة وراء قضبان قفص معدني في قاعة المحكمة مرتدياً ملابس السجن البيضاء وعلى وجهه كمامة أنزلها للتعريف بنفسه.

وفي مقطع مصور بثه التلفزيون السوداني الرسمي قال البشير البالغ من العمر 76 عاماً أنّه محتجز في سجن كوبر بالخرطوم.

وظهر بعض معاوني البشير السابقين إلى جانبه في المحاكمة التي كانت قد تأجلت بسبب الازدحام الشديد عند موعد بدئها الذي كان مقررا الشهر الماضي.

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عُقدت جلسة المحاكمة، اليوم، غداة توقيع القيادة الانتقالية في السودان اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة التي كانت تحارب جيش البشير والميليشيات المتحالفة معه في دارفور.

أرجأت محاكمة البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989، إلى منتصف ايلول الجاري.

ويواجه البشير محاكمة أخرى لدوره المزعوم في قمع الاحتجاجات على حكمه. وفي كانون الأول، صدر عليه حكم بالسجن عامين في قضية أخرى بتهم فساد.

وأطاح ضباط الجيش بالبشير في نيسان 2019 بعد احتجاجات في الشوارع على مدى أشهر، قبل التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش وجماعات مدنية.

علاوة على ذلك فإن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.