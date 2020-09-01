تركيا تعلن القبض على زعيم داعش في البلاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 4:38 مساءً

أعلنت تركيا اليوم أنها ألقت القبض على زعيم تنظيم “داعش” في هذا البلد، واتهمته بـ”التخطيط لشن هجمات على أماكن سياحية وزعماء سياسيين”.

وذكر وزير الداخلية سليمان صويلو في تغريدة على “تويتر”: “تم اعتقال أمير داعش في تركيا وفي حوزته مخططات مهمة وتم احتجازه”.

وتم اعتقال هذا المواطن التركي، المعروف باسم محمود أوزدن، في أضنة، وفق ما أعلن صويلو للصحافيين في وقت لاحق، من دون أن يحدد تاريخ اعتقاله.

وأضاف أنه “كان على اتصال دائم بعناصر داعش في العراق وسوريا”.

ونشرت وسائل إعلام تركية صورا للمشتبه فيه وهو رجل في مقتبل العمر وله لحية كثيفة ويرتدي نظارات.

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وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن المشتبه فيه نقل إلى اسطنبول ثم وضعته محكمة في الحبس الاحتياطي واودع أمس في سجن سيليفري، على أطراف العاصمة التركية.

وأشارت الوكالة إلى أن اعتقال عضو آخر مشتبه فيه ساعد في اقتفاء أثره.

ويشتبه في أن أوزدن قام بتنسيق العديد من الخطط لشن هجمات على أماكن رمزية، مثل كنيسة آيا صوفيا في اسطنبول، والتي تم تحويلها إلى مسجد الشهر الماضي، ولكن أيضًا ضد سياسيين، بحسب الوكالة.

أصبحت تركيا نفسها هدفا لتنظيم “داعش”، بعد اتهامها بالسماح للمتطرفين لسنوات عديدة بالذهاب إلى سوريا المجاورة.

وأعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هجمات عدة في عامي 2015 و2016، أو نسبتها أنقرة إليه.

وتبنى الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول الذي أودى في ليلة رأس السنة 2017 بحياة 39 شخصا. ومن المقرر استئناف محاكمة منفذ الهجوم الاثنين المقبل.