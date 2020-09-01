تركيا تعلن استعدادها للحوار مع اليونان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع اليونان لحل الخلافات حول الحقوق والموارد في البحر المتوسط، طالما كانت أثينا مستعدة لذلك.

ويختلف البلدان العضوان في حلف الأطلسي بشدة حول حقوق السيادة على الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط استنادا إلى وجهتي نظر متباينتين حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.

وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي، أن اليونان ”تحاول استفزاز تركيا عبر اتخاذ موقف يتسم بالعداء“.

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وفي سياق متصل، مددت تركيا عمليات التنقيب عن الغاز في منطقة غنية بالمحروقات في شرق البحر المتوسط، متجاهلة الدعوات الدولية لتخفيف التوتر مع اليونان.

وأعلنت البحرية التركية تمديد مهمة سفينة المسح الزلزالي ”عروج ريس“، إلى جانب سفينتي ”عثمان“ و“جنكيز خان“، حتى 12 أيلول/ سبتمبر.

وكانت أنقرة أرسلت سفينة ”عروج ريس“ ترافقها سفن حربية، إلى جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في 10 آب/أغسطس، ما أثار غضب أثينا.

وقبل ساعات قليلة من إعلان البحرية التركية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن ”عروج ريس تواصل بتصميم أنشطتها.. لن نستسلم أبدا للقرصنة واللصوصية في البحر المتوسط وبحر إيجه“، على حد تعبيره.