كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب عراقي: الرئيس الفرنسي يزور بغداد غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عامر الفائز، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سيزور العاصمة بغداد غدا، متوقعا أن يكون ملف الخلافات التركية الفرنسية حاضرا على طاولة النقاش مع المسؤولين العراقيين.

وقال الفائز، في تصريح لوكالة سبوتنيك: "غدا سيزور الرئيس الفرنسي بغداد، النشاط الفرنسي تصاعد مؤخرا في المنطقة. الرئيس الفرنسي اليوم في لبنان وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها الرئيس ماكرون إلى بيروت، وعلى ما يبدو فإن فرنسا تريد أن تضع لها بصمة ويكون لها تواجد في المنطقة وخاصة في المجالات الاقتصادية، والتعاون في مجال الاستثمار مع العراق".

وأضاف الفائز: "في نفس الوقت ربما تريد أن تحاصر تركيا اقتصاديا على اعتبار أن الخلافات تصاعدت بين الدولتين مؤخرا وفرنسا تعرف أن تركيا لديها تواجد اقتصادي قوي في العراق وربما تريد أن تحل محلها وهذا قد يكون جانبا من جوانب الزيارة"، لافتا إلى أن "العراق أيضا يحتاج إلى دول داعمة له في موضوع الاستثمار والمجالات الأمنية والصحية".

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وتابع الفائز "فيما يخص الملف الأمني ربما سيتم مناقشة موضوع تبادل الخبرات والمعلومات وتبادل حتى المطلوبين المتواجدين في فرنسا مثلا".

وبشأن جدول زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد، أوضح الفائز "ليس لدينا جدول الزيارة، ولكنه بالتأكيد سيلتقي رئيس الوزراء وربما يلتقي برئيسي الجمهورية والبرلمان، وزيارته حسب توقعي لن تستغرق أكثر من يوم واحد".

ويختتم ماكرون، بوقت لاحق من اليوم زيارة إلى لبنان بدأها مساء أمس الاثنين، هي ثاني زيارة يقوم بها إلى لبنان خلال شهر.