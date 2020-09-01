كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ملك البحرين يشيد بمواقف الإمارات في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى، بالمواقف التاريخية الثابتة للإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية.

كما أشاد أيضَا بمساعي الإمارات الحثيثة للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.

وقد استقبل ملك البحرين، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاريد كوشنر، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبًا واسعًا في العالم.

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس الاثنين، في تصريحات صحفية نشترها فضائية سكاي نيوز عربية، لتوسيع مسار السلام في المنطقة والعالم.

وأكد كوشنر، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية مسار تاريخي للسلام، مشيرًا إلى أنه سيتم تبادل السفراء بين البلدين والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.