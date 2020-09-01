كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يسجل 3404 إصابة و81 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، 3404 إصابة و81 وفاة جديدة بفيروس كورونا جميعها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة العراقيةـ في بيان لها: "تم فحص 18427 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1624331 نموذجا".

وأضافت الصحة العراقية: "كما تم تسجيل 3871 حالة شفاء، ليكون المجموع الكلي لحالات الشفاء 180473 حالة".

وقد بلغ عدد الإصابات في العراق 238338، بينما الوفيات فوصلت إلى 7123 إصابة".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



