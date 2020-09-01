كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي: حالات الإصابة بفيروس كورونا ستبلغ ذروتها هذا الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا في إندونيسيا سيبلغ ذروته على الأرجح هذا الشهر، مضيفًا أنه "واثق جدًا" من الوصول إلى لقاح آمن وفعال بحلول نهاية هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

جاء التقييم المتفائل في الوقت الذي شهدت فيه إندونيسيا حالات جديدة قياسية في ثلاثة أيام متتالية الأسبوع الماضي، عندما تم تسجيل 11٪ من إجمالي 177،571 إصابة. وتعد الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد -19 البالغ عددها 7505 هي الأكثر في جنوب شرق آسيا.

وصرح ويدودو لوسائل إعلام أجنبية في القصر الرئاسي: "مما جمعته هذا الصباح، ستكون الذروة في سبتمبر.. بعد ذلك، سوف تنخفض."

واضاف إنه يجب على الناس التركيز على انخفاض الحالات النشطة، والتي كانت حوالي 41000 حتى يوم الاثنين، بدلًا من النظر إلى أرقام العدوى الإجمالية. ويتوقع عودة النمو الإيجابي في الربع الأخير وأن الاقتصاد "سيقترب من الوضع الطبيعي" العام المقبل، مع زيادة الإنفاق والاستثمار بعد بدء تطعيمات COVID-19 في يناير.

Advertisements

كما أشار إلي إنه ينبغي الانتهاء من "مشروع القانون الشامل" للحكومة، الذي يهدف إلى تخفيف عشرات من لوائح العمل والبيئة، هذا الشهر وينبغي أن يحفز الاستثمار أيضًا. قال ويدودو: "بمجرد حصولنا على موافقة البرلمان، أشعر أن الاستثمار سينمو لأنه سيكون لدينا تنظيم أفضل وخدمات أفضل للمستثمرين".

تضررت العاصمة الإندونيسية جاكرتا وجزيرة بالي السياحية بشدة من الفيروس، وقد تظل بالي مغلقة أمام الزوار الدوليين حتى نوفمبر أو ديسمبر. قال ويدودو: "البروتوكولات الصحية ليست جاهزة في المطارات والفنادق والمطاعم ومناطق الجذب السياحي".

وأوضح أيضًا إنه تحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن زيادة الاستثمار الصيني والحصول على اللقاحات "الأفضل سعرًا". ويتوقع أن تبدأ إندونيسيا إنتاج اللقاح الخاص بها في يناير، وقال إن البلاد لديها اتفاقيات توريد مع منتجين في الصين والإمارات العربية المتحدة، مشيرا الي ان إندونيسيا تهدف إلى إنتاج 290 مليون جرعة من لقاحها الخاص بحلول نهاية عام 2021.

