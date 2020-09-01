لأمن يقتحم وحدة فندقية في عين الدياب ويوقف جزائريين في وضعية غير قانونية ويحجز كحولا مهربة ومزورة – فيديو

تصوير: يونس مردوخ

اقتحمت عناصر الأمن، أمس الاثنين، في مدينة الدارالبيضاء أوكار المشروبات الكحولية في المدينة، وذلك في عملية أمنية كبيرة، همت مراقبة وحدة فندقية، كائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب.

مكن التدخل الأمني المذكور من معاينة، وضبط مخالفات للقانون رقم 02.03، المتعلق بدخول، وإقامة الأجانب للمملكة المغربية، والهجرة غير المشروعة، حيث تم توقيف أربعة مواطنين جزائريين، يقيمون في الوحدة الفندقية المذكورة، والذين أوضحت إجراءات البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية في المغرب، منذ عام 2019.

وحسب المعطيات المتوفرة، أسفرت المعاينات المنجزة في الوحدة الفندقية المذكورة عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، والعناصر التأسيسية، المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، وتزوير الملصقات الضريبية، وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية، المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين، تتمثل في إعداد ملهى ليلي، في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أنها تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية، أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الوحدة الفندقية المذكورة عن حجز ما يقارب 108 ملصقات ضريبية مزيفة، يتم تثبيتها على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد؛ بالإضافة إلى 22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها، و74 قنينة فارغة معدة للتعبئة، ولإلحاق البيانات الضريبية، والإشهارية المزيفة، علاوة على 11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، و09 قنينات مستهلكة جزئيا.

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وفي هذا السياق، قال عادل جمالي، رئيس الفرقة الجنائية والولائية في حديثه مع “اليوم24″، إن العملية الأمنية المذكورة تأتي في سياق عمليات مماثلة، شملت العديد من المؤسسات الفندقية، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية، والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية؛ وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية، أو الممزوجة بالكحول، وفرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية، الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضاف عادل جمالي أن مسير الوحدة الفندقية المذكورة وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين في الفندق بطريقة غير شرعية، ولاتزال الأبحاث متواصلة من أجل كشف كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل توقيف، وتقديم كافة المتورطين أمام العدالة.

يذكر أن مصالح الأمن الوطني في مدينة الدارالبيضاء، في إطار مجهوداتها، الرامية إلى إنفاذ قانون الطوارئ الصحية، بادرت إلى تنظيم مجموعة من العمليات الأمنية المماثلة، همت مجموعة من الأماكن العمومية، حفاظا على الصحة العامة.

وبلغ عدد المحلات، التي تمت مراقبتها: 49 محلا معدا كمطعم مرخص لتقديم المشروبات الكحولية، أو الممزوجة بالكحول، حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل 119 مخالفة، من بينها 31 مخالفة في منطقة عين الذئاب لوحدها، بالإضافة إلى 117 محلا عموميا معدا كمقهى مفتوح.

وتمت معالجة المخالفات المسجلة في المحلات الخاضعة للمراقبات المذكورة وفق ما يقتضيه القانون، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.