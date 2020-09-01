قطاع الانتاج السينمائي والتلفزي يتعافى تدريجيا من الجائحة

عقب توقف اضطراري، سببته جائحة كورونا، أثناء الحجر الصحي الشامل، عادت عجلة تصوير الأعمال السينمائية، والتلفزية إلى الدوران من جديد، بعد تخفيف الحجر، وشرعت فرق أعمال عديدة في تصوير أحداثها.

وتشهد الفترة الحالية غزارة في تصوير الأعمال الفنية، إذ يوجد طاقم الفيلم القصير “القايدة حنان” في منطقة مشرع بالقصيري، نذكر منه فاطمة بوجو، ومحمد اليزيدي “مشموم”، ومحمد حراكة، والخامولي، وفتيحة تيلي، وفتون العلمي، وأحمد بحدة.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن محمد خيي انتهى من تصوير تجربة مع وجوه جديدة، تجسد قصة مستوحاة من الواقع.

وتصف قصة الفيلم التأثيرات النفسیة، والاجتماعیة، التي يخلفها موت أشخاص مقربين، والعلاقات الإنسانیة التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الصدمات.

وقال الفنان رشيد الوالي، قبل أيام، إن طاقم مسلسل “باب البحر” استأنف تصوير مشاهده المتبقية، بعد أن توقف لمدة لا تقل عن 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا بالمغرب، وإعلان حالة الطوارئ الصحية.

وأكد الوالي، بطل المسلسل، في تدوينة على فايسبوك، أن استئناف التصوير يتم وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادي انتقال عدوى فيروس كورونا، بفرض ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي في بلاتو التصوير.

وانتهت الفنانة مونية لمكيمل، بطلة سلسلة “طوندونس” مع حسن الفد، أخيرا، من تصوير الشريط التلفزي “داير البوز”، الذي يشرف على إخراجه المخرج الشاب علاء الدين الجم، لصالح قناة “إم بي سي 5”.

ويشارك في بطولة الفيلم التلفزي “داير البوز”، إلى جانب مونية لمكيمل، كل من عبد الإله رشيد، ومهدي فولان.

وانتهى طاقم كبسولة “قهوة نص نص” الكوميدية، قبل مدة، من التصوير، الذي كان قد توقف في بداية الجائحة، بسبب الاجراءات الوقائية، التي فرضتها السلطات.

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مصادر خاصة كشفت لـ”اليوم24″ أن الكبسولة الكوميدية تتكون من 30 حلقة ستعرض على القناة الأولى، وهي من بطولة محمد باسو، وسعيد آيت باجا، وساندية تاج الدين.

دعم المركز السينمائي

وكان المركز السينمائي المغربي قد مدد آجال تقديم طلبات الدعم برسم الدورة الثانية من سنة 2020، لفائدة شركات الإنتاج السينمائي، والسمعي البصري.

ويرتقب أن تستفيد من الدعم مشاريع الأفلام الروائية، والوثائقية، ما قبل الإنتاج، والأفلام الروائية، والأفلام الوثائقية، بعد الإنتاج، ومشاريع كتابة، وإعادة كتابة السيناريو، والأفلام الوثائقية حول الثقافة، والتاريخ، والمجال الصحراوي الحساني، قبل الإنتاج.

وجاء التمديد الجديد بطلب من الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، ومراعاة لتبعات قرار السلطات العمومية، المتعلق بمنع التنقل من وإلى ثماني مدن.

دعم دور العرض

أمام إغلاق دور السينما في المغرب بفعل تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، خصصت الحكومة دعما ماليا لإنقاذ القاعات السينمائية، خصوصا بعد تراجع عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وكشف عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، في وقت سابق، برمجة دعم مالي استثنائي للقاعات السينمائية، موضحا أن الإجراء يهدف إلى تفادي إغلاق المقاولات السينمائية، خصوصا أن عددها قليل في المغرب، حاليا.