أزمة كورونا تخفض نسبة استعمال القطارات بـ44 في المائة.. ومداخيل الـONCF تتأثر

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن عدد المسافرين، الذين استعملوا القطارات، بلغ 9,4 مليون مسافر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 44 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وأضاف المكتب، في بلاغ له حول مؤشراته الدورية، أن رقم المعاملات، الذي حققه نشاط المسافرين، خلال الفترة المذكورة، بلغ 409 مليون درهم، بتراجع نسبته 43 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2019.

وأوضح المصدر ذاته أن “الأزمة الصحية لكوفيد-19 كان لها تأثير كبير في التنقل بشكل عام، وفي العرض السككي بشكل خاص، ما أدى إلى انخفاض رقم المعاملات، الناتج عن نشاط المسافرين بالأساس، وبدرجة أقل حركة الشحن، الخاصة بنقل المنتجات، التي شهدت القطاعات المرتبطة بها توقفا”.

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وحقق نشاط الشحن باستثناء الفوسفاط عائدات بلغت 251 مليون درهم، في نهاية يونيو الماضي، أي بانخفاض قدره 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وهو ما يعادل حجم نقل يبلغ 4 ملايين طن من البضائع المختلفة.

يذكر أن القطارات كانت قد توقفت لأيام، بعدة خطوط، خلال فترة الحجر الصحي، قبل أن تستعيد أنشتطها تدريجيا، بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي.