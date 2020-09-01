حرب الطرق.. ثمانية قتلى و1804 جرحى حصيلة حوادث السير في أسبوع

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب 1804 آخرون بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1335 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 غشت المنصرم.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 37 ألفا و79 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و839 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألفا، و240 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن المبلغ المتحصل عليه من المخالفات المذكورة بلغ 5 ملايين و557 ألفا و550 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 3998 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5709 وثيقة، وعدد المركبات، التي خضعت للتوقيف 132 مركبة.