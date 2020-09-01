الجامعة الوطنية للصحة تواصل احتجاجاتها ضد وزير الصحة

من المرتقب أن يخوض عدد من الأطر الصحية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقفات احتجاجية أمام مديريات الصحة، اليوم الثلاثاء، في مختلف الجهات المملكة.

وقال رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن النقابة لم تتوصل بأي اتفاق مع الوزير، مبرزا أن هاته الوقفات الاحتجاجية تأتي احتجاجا على القرارات الانفرادية لوزير الصحة.

وأورد المتحدث نفسه أن النقابة متشبثة بمطالبها الرئيسية، منها عدم تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في قطاع الصحة، إضافة إلى الإفراج عن الدعم، الذي خصصته الدولة للمتضررين من وباء كورونا، وذلك لفائدة العاملين في قطاع الصحة، لأن موظفي الصحة لم يستفيدوا منه، وأيضا من أجل المطالبة بوسائل حماية الأطر الصحية من فيروس كورونا.

وعبر المتحدث نفسه عن رفض الجامعة الوطنية للصحة للاقترحات، التي قدمتها الوزارة، لاسيما تلك التي تخص تعويضات العاملين في قطاع الصحة، أثناء حربهم ضد كوفيد-19، معتبرا إياها بالهزيلة.

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ونظم عدد من الأطر الصحية في مختلف المستشفيات في المغرب وقفات احتجاجية، قبل أيام، دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وكان وزير الصحة، خالد آيت طالب، قد قال إن الانجازات، التي قام بها مهنيو القطاع الصحي في المملكة، لابد من المرافعة بشأنها لتثمينها، ورفع قيمتها، لا تقزيمها في شكل مزايدات مستهلكة.

وجاء كلام آيت طالب، خلال لقاء نظم لمناقشة مطالب الأطقم الطبية، في الأسابيع الماضية، من أجل مراجعة قرار تعليق العطلة الصيفية، وتخصيص منح تحفيزية لكافة مهنيي القطاع، كمكافأة على مجهودهم لمواجهة الجائحة.

وأوضح الوزير نفسه، خلال الاجتماع ذاته، أن رئاسة الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد تفاعلا بشكل إيجابي مع مطلب تخصيص منح لمهنيي القطاع الصحي، وسيتم أجرأتها قريبا، مع مراعاة درجة التعرض لخطر الفيروس.