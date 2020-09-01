صحيفة: الإمارات هدفها تحويل معاهدة السلام إلى قوة

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

أفادت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها " يصنع التاريخ من يمتلك شجاعة التغيير، وينظر إلى الأمام بعيون المستقبل، لتأمين وتمكين وحماية أجيال قادمة، بالعلم والمعرفة والتطور".



وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء ، الإمارات في استقبالها التاريخي أول طائرة تجارية إسرائيلية لوفد رسمي مشترك مع الولايات المتحدة، تقول للسلام «أهلاً وسهلاً»، لأن الهدف الأسمى ليس فردياً لأرض التسامح فحسب، وإنما لأمن وازدهار منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأضافت " رؤية ثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالرهان على أن السلام يجلب السلام، وأن الحوار قادر على تذليل أي خلاف، وأن التعاون مفتاح التقدم في مجالات مفتوحة طالما أنها بالنتيجة لخدمة البشرية " .

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ولفتت إلى أن البداية تحمل الكثير من التفاؤل في معالجة العديد من الملفات لبناء الثقة تدريجياً، من العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، إلى السياحة، والعلوم والفضاء، والتكنولوجيا والتجارة والاستثمارات، والتعليم والشؤون الثقافية والبحوث الصحية والأمن الغذائي.

وأكدت أنه في صلب هذه القضايا رسالة سامية أيضاً للإمارات هدفها تحويل معاهدة السلام إلى قوة دفع للفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل على تحقيق السلام. فالمعاهدة نجحت في وقف خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، وحماية حل الدولتين، وعلى الجانبين أن يستفيدا من هذا الإنجاز للتفاوض على اتفاق عادل وشامل.

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " السلام والسلام والسلام، الهدف أولاً وثانياً وثالثاً. لقد عانت المنطقة ما يكفي من النزاعات التي لم تحقق أي شيء سوى المآسي .. اليوم الرهان على السلام لتحقيق ما تهدده الحروب دائماً، وهو الاستقرار، ومنح الشباب فرصة الأمل والتفاؤل بالمستقبل بعيداً عن لغة الصراع والكراهية " .