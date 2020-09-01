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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يعتمد قرارا بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 من الضريبة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي "رعاه الله"، قرارا بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد - 19 من الضريبة، كما اعتمد سموه أيضا إطار تنظيمي وتشريعي متكامل حول المساعدة الطبية للإنجاب، مؤكدا سموه أن القطاع الطبي يتطور باستمرار ويواكب مسيرة الإمارات التنموية. جاء ذلك خلال ترأس سموه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء.
وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، "مع بداية عام دراسي جديد في بلادنا ... ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. تابعنا في بدايته سير العملية التعليمية في الدولة.. وتواصلنا مع مجموعة من المدارس والطلاب والمعلمين في الميدان للاطمئنان عليهم ..
وأضاف "وفي الإطار الصحي اعتمدنا اليوم قراراً بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19من الضريبة، واعتمدنا أيضا إطار تنظيمي وتشريعي متكامل حول المساعدة الطبية على الإنجاب.. قطاعنا الطبي يتطور.. ويواكب مسيرتنا التنموية ليكون ضمن الأفضل.
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