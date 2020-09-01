شاهد.. البحسني يكرم المهندس محمد بن محمد عبدالجليل الديلمي بدرع المحافظة تقديراً وعرفاناً لجهوده

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، المهندس محمد بن محمد عبدالجليل الديلمي، بدرع المحافظة تقديراً وعرفاناً لجهوده التي بذلها في تطوير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، وسعيه الحثيث في تنفيذ سياسة الصندوق وإنجاز الخطط والبرامج المرسومة لصالح محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.



وأثنى المحافظ البحسني خلال استقباله اليوم للمهندس الديلمي بمناسبة انتهاء فترة عمله مديراً للصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، بالجهود التي بذلها في تنفيذ المشاريع بجودة عالية في محافظة حضرموت والمحافظات المستهدفة ولحسن تعامله مع طاقم عمله خلال فترة عمله التي قاربت الـ18 عاماً، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، ومؤكداً تقدير قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمجتمع للجهود التي بذلها.

ودعا محافظ حضرموت المدير الجديد للصندوق الدكتور عوض لقصم إلى مواصلة العطاء وتطوير عمل الصندوق من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع للدفع بعجلة التنمية في المحافظة والمحافظات المستهدفة.

وأعرب المهندس الديلمي عن خالص شكره وامتنانه للتكريم من قبل قيادة السلطة المحلية بحضرموت، مؤكداً أنه وجد كل التعاون من السلطة المحلية والمجتمعات التي عمل فيها، وستظل حضرموت تحتل مكانة عالية في وجدانه وأثراً لن يمحى.

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واستعرض المدير الجديد للصندوق الدكتور عوض لقصم خطة ومشاريع المرحلة القادمة، شاكراً دعم المحافظ البحسني ومساهمته في إنجاح خطط الصندوق وسير عمل المشاريع.