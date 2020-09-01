شكرا لقرائتكم خبر عن حسرة لا تمحى.. الطفل صالح ضحية جديدة تفترسها "ألغام الحوثي" والان نبدء بالتفاصيل
الطفل صالح ضحية جديدة يسكن قلبه خوفا كبيرا تمكن منه بسبب هذه الحادثة، حيث بات حبيس المخاوف والهواجس، وتغيرت حياته بعد تعرضه للحادث نتيجة انفجار أحد الالغام.. الألغام ما تزال تنكل بأطفال اليمن، الذين لم يقترفوا أي ذنب يذكر، ومع ذلك تترصدهم ألغام خصصت لاصطيادهم كفرائس.
ولم يكن صالح هو الأول ولن يكون الأخير فهناك ضحايا سبقوه ومن المؤكد أن هناك ضحايا جدد في الطريق فالطفل عياش محمد، أوقعه لغم كروي الشكل حسبه لعبة في شراكه، فبتر أطرافه، و الأطفال همام وأنهار ووجدان، فهم أخوة من أسرة واحدة، تحولت نزهتهم العائلية إلى مأساة حقيقية، حيث جمع أحدهم مسامير عثر عليها في منطقة النزهة العائلية، وصحبها معه للبيت، وهناك أراد اكتشافها بفضوله الطفولي البريء، فانفجر المسمار الذي كشف فجأة عن أنيابه وهويته الحقيقية وطابعه العدواني، فأصيب الأطفال الثلاثة وفقد أحدهم عينه والأخر بترت أطرافها وتوزعت الجروح عليهم لتجمعهم في مصير واحد كضحايا الألغام الغادرة فائقة التمويه.
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