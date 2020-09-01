شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تطلب توضيح من المجر بعد إغلاق حدودها والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الحكومة المجرية أعلنت الجمعة الماضية إغلاق حدودها أمام الزوار الأجانب اعتبارا من الأول من سبتمبر، على أن يكون الوحيدون المسموح لهم بدخول البلاد هم المواطنون المجريون، أو مواطنو البلدان الأخرى الذين لديهم سبب مقنع للدخول.
وأعلن مفوض شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز ومفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، على تويتر، أنهما سيرسلان رسالة إلى الحكومة المجرية اليوم الثلاثاء "لتذكيرها بأهمية تكامل منطقة شنجن".
كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تطلب توضيح من المجر بعد إغلاق حدودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.