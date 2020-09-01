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أوروبا تطلب توضيح من المجر بعد إغلاق حدودها 

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أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم طلب توضيح من المجر لقرارها أحادي الجانب بإغلاق الحدود أمام الأجانب، وذلك في محاولة من المفوضية الأوروبية لضمان وجود نهج موحد للسفر داخل حدود التكتل.

وكانت الحكومة المجرية أعلنت الجمعة الماضية إغلاق حدودها أمام الزوار الأجانب اعتبارا من الأول من سبتمبر، على أن يكون الوحيدون المسموح لهم بدخول البلاد هم المواطنون المجريون، أو مواطنو البلدان الأخرى الذين لديهم سبب مقنع للدخول.

وأعلن مفوض شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز ومفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، على تويتر، أنهما سيرسلان رسالة إلى الحكومة المجرية اليوم الثلاثاء "لتذكيرها بأهمية تكامل منطقة شنجن".

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