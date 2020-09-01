شكرا لقرائتكم خبر عن 702 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 163 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و152 حالة في منطقة الجهراء الصحية، و142 حالة في منطقة حولي الصحية، و126 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و119 حالة في منطقة الفروانية الصحية.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7620 حالة.
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