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الكمامة إلزامية.. فرنسا تعيد فتح مدارسها    

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فتحت المدارس في فرنسا اليوم الثلاثاء أبوابها، بعد العطلة الصيفية، مع جعل ارتداء الكمامة إلزاميا للمعلمين والتلاميذ من سن 11 عاما فأكثر وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لتلفزيون "بي.إف.إم" إنه على جميع التلاميذ العودة إلى المدرسة ما لم يكن لديهم سبب وجيه، ويجب ألا يخاف الآباء.

وافتتحت فرنسا بالفعل جميع المدارس تقريبا بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي قبل الصيف، مع حرص السلطات على تعويض الأطفال عما فاتهم خلال الإغلاق المرتبط بوباء من منتصف مارس إلى منتصف مايو.

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