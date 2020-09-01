شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة إلزامية.. فرنسا تعيد فتح مدارسها والان نبدء بالتفاصيل
وافتتحت فرنسا بالفعل جميع المدارس تقريبا بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي قبل الصيف، مع حرص السلطات على تعويض الأطفال عما فاتهم خلال الإغلاق المرتبط بوباء كورونا من منتصف مارس إلى منتصف مايو.
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