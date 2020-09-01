إحتفل لاعب كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام بعيد ميلاد إبنه روميو الذي بلغ عامه الـ18، وذلك على طريقته المميزة.
نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، تضمن عدداً من الصور لروميو منذ طفولته وحتى اليوم، والتي جمعته بعضها بوالده ديفيد.
وأرفق الفيديو بتعليق عايده فيه، ممازحاً أنه لا يصدق أن إبنه روميو أصبح أطول منه، وقال:"نحن نحبك كثيراً، لا تتخلى أبداً عن أحلامك وأهدافك..." وأضاف أخيرا بأن عليه الاعتراف بحقيقة، قائلا: "نعم عليّ أن أعترف أخيراً أن إبني أطول مني، عيد ميلاد سعيد يا صديقي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ديفيد بيكهام يوثّق لحظات مميزة احتفالا بعيد ابنه ويعترف بحقيقة 'صادمة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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