الاعلام الرقمي يحذّر من بيع المتابعين على انستغرام ... الفيسبوك سيقاضيهم في المحاكم

وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "هذه الظاهرة قد استشرت بشكل كبير في الاشهر الاخيرة، وظهرت مجموعات في التيليجرام متخصصة بهذا الموضوع وتقوم بتحديد اسعار معينة لاعداد المتابعين الذي يرغب المستخدم باضافتهم لحسابه".وأضاف أن "شركة فيسبوك قامت مؤخرا برفع دعوى قضائية في محكمة اتحادية في ولاية سان فرانسيسكو ضد شخص يُدعو نيكولاي هولبر الذي قام بتشغيل خدمة وهمية على موقع Instagram.by و Nakrutka، وعمل على شبكة من الروبوتات وبرامج معينة للتشغيل الآلي للقيام بتوزيع الإعجابات والتعليقات والمتابعين المزيفة على منصة انستغرام، وهو ما دفع شركة فيسبوك الى تعطيل الحسابات المرتبطة بهولبر وكل خدماته".

وأكد المركز، على "وجود عدة اشخاص يملكون قنوات على تطبيق التيليجرام تقوم بهذا العمل غير القانوني"، محذراً اصحابه من "انهم ينتهكون قواعد انستغرام، وان الاخيرة بدأت بمقاضاة من يقوم بذلك".

