خلطات طبيعية تساعدكِ على إزالة شعر الوجه... جرّبيها!

خلطة الشعير تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

-أحضري ½ كوب من الحليب، و ملعقة كبيرة من دقيق الشعير.

-ابدئي بوضع دقيق الشعير في وعاء نظيف، ثم أضيفي كلاً من الحليب والليمون.

-اخلطي المكونات السابقة جميعها بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة متجانسة، وفي حالة ملاحظة أن الخليط يحتوي كمية عالية من السائل فيمكنكِ إضافة المزيد من دقيق الشعير.

-طبقي الخليط على الوجه في المساء دون التعرض لأشعة الشمس، مع التركيز على المناطق المحتوية على الشعر غير المرغوب به.

-اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافىء.

خلطة دقيق الحمص تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

-احضري ½ كوب من دقيق الحمص، ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، ½ كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

-ضعي دقيق الحمص في وعاء نظيف، ثم أضيفي كل من الكركم والحليب.

-اخلطي جميع المكونات بشكل جيد، وإن كانت بشرتك جافة فيمكنك إضافة لبن يوناني للخليط.

-بعد ان تحصلي على عجينة متجانسة وقابلة للتطبيق على الوجه، يمكن البدء بتطبيقها على البشرة باستخدام الفرشاة أو الأصابع.

-اتركي الماسك لمدة 25-30 دقيقة.

-بعد مرور 30 دقيقة ابدئي بتدليك الوجه في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر للتخلص منه.

-اغسلي الوجه بالماء الدافىء ثم طبقي كريم مرطب مناسب لبشرتك. -احضري ½ كوب من دقيق الحمص، ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، ½ كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.-ضعي دقيق الحمص في وعاء نظيف، ثم أضيفي كل من الكركم والحليب.-اخلطي جميع المكونات بشكل جيد، وإن كانت بشرتك جافة فيمكنك إضافة لبن يوناني للخليط.-بعد ان تحصلي على عجينة متجانسة وقابلة للتطبيق على الوجه، يمكن البدء بتطبيقها على البشرة باستخدام الفرشاة أو الأصابع.-اتركي الماسك لمدة 25-30 دقيقة.-بعد مرور 30 دقيقة ابدئي بتدليك الوجه في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر للتخلص منه.-اغسلي الوجه بالماء الدافىء ثم طبقي كريم مرطب مناسب لبشرتك. خلطة السكر تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

-أحضري 2 كوب من السكر، ¼ كوب من عصير الليمون، وكوب من الماء.

-ابدئي بتسخين كوب الماء وقبل أن يغلي أضيفي السكر إليه حتى يذوب تماماً.

-أضيفي الليمون إلى الخليط، واتركيه يغلي حتى يتم تبخير الماء جميعها.

-ستحصلين على عجينة السكر، ابدئي بتطبيقها على مناطق تواجد الشعر ونزعها بالاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

-ستلاحظين انخفاض في نمو الشعر مع الاستمرار في تطبيق هذا الماسك. خلطة العسل والليمون

-إخلطي 4 ملاعق من العسل وملعقتين من عصير الليمون.

-ضعي الخليط على وجهك في نفس اتجاه نمو الشعر واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

-كرّري تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة والتخلص من الشعر الزائد. Advertisements

خلطة اللبن والكركم تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

-اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من الكركم مع قليل من اللبن للحصول على خليط متجانس.

-دلّكي الوجه بهذا الخليط باعتماد حركات دائرية، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطف وجهك بالماء البارد.

خلطة البيض والنشا تساعدكِ على إزالة شعر الوجه

إخلطي بياض بيضة مع 1/2 ملعقة من النشا الذرة وملعقة من السكر حتى تحصلي على خليط سميك .

ضعي الخليط على الوجه لمدة 25 دقيقة ثم قومي بتقشيره، وسوف تلاحظين اختفاء الشعر تماماً.