'شارلي إيبدو' تقرر إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد

قررت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية إعادة نشر الصورة المسيئة للنبي محمد، التي سبق أن نشرتها عام 2015، في عددها الجديد الذي سيصدر الأربعاء.
وكتب مدير الصحيفة الساخرة في العدد الجديد يقول "لن ننبطح أبدا، ولن نتراجع أبدا" موضحا أن هذه الرسوم ستعود إلى الصفحة الأولى من الصحيفة بمناسبة المحاكمة وهو أمر وصفه بـ "الضروري".
وأضاف أن مؤسسته رفضت في السابق دعوات نشر رسومات كاريكاتورية جديدة عن النبي محمد لغياب مبرر معقول.
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