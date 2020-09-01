'شارلي إيبدو' تقرر إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد

ويتزامن إعادة نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية مع انطلاق محاكمة 14 متهما في قضية الهجوم المسلح على مقر الصحيفة الذي خلف 12 قتيلا في صفوف فريق العاملين فيها وأثار موجة من الاستنكار والاحتجاجات.

وكتب مدير الصحيفة الساخرة في العدد الجديد يقول "لن ننبطح أبدا، ولن نتراجع أبدا" موضحا أن هذه الرسوم ستعود إلى الصفحة الأولى من الصحيفة بمناسبة المحاكمة وهو أمر وصفه بـ "الضروري".