إيطاليا "القلقة" من إقالة باشاغا تدعو لوقف التدخلات بليبيا

رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ببيانات وقف إطلاق النار من قبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية.

وقال دي مايو في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية على خلفية زيارته اليوم الثلاثاء إلى طرابلس إن بلاده: "تؤيد وقف إطلاق النار، كما تؤمن بأن التدخل الخارجي يجب أن يتوقف"، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا.

وأشار دي مايو إلى أن بلاده تعتبر ليبيا لاعبا مهما بالنسبة لها ومحور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في البحر الأبيض المتوسط مع ازدهار التجارة وفرص النمو لجميع البلدان في المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي، صباح اليوم، إلى العاصمة الليبية طرابلس، بالتزامن مع أزمات شديدة تمر بها حكومة السراج تم على إثرها إقالة وزير داخليتها فتحي باشاغا على خلفية مظاهرات طرابلس وتكليف آخر بمهامه.

ونفت وكالة نوفا الإيطالية أن تكون زيارة ديمايو لطرابلس رغبة في الدخول في الصدام السياسي بين الشخصيات الحكومية المختلفة.

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غير أنها أكدت في الوقت نفسه أن التذبذب في موقف باشاغا يقلق روما خاصة أن الأخير تعاون معهم خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2016.

وذكرت الوكالة أن دي مايو يسعى خلال الزيارة لفهم ما يحدث في طرابلس، والتأكيد على أنه الوقت المناسب للدفع نحو اتفاق وقف إطلاق النار النهائي مع الجيش الليبي ومجلس النواب.

وكشفت الوكالة إن دي مايو سيتوجه إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب لمناقشة وقف إطلاق النار كما من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها ملف صناعي وتجاري ضخم.

وسبق أن طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.

تلاه إعلان حكومة الوفاق وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.