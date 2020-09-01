وزيران سابقان يبدآن ماراثون الترشح لخلافة شينزو آبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزيران سابقان، الثلاثاء، ترشحهما لخلافة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وذلك عقب استقالته الأسبوع الماضي.

وقد انضم وزير الخارجية السابق، فوميا كيشيدا، ووزير الدفاع السابق، شيجيرو ايشيبا، لسباق خلافة آبي في قيادة الحزب الحاكم.

وقال إيشيبيا في مؤتمر صحفي إنه يتعين على الحزب أن يسعى "لكسب تفهم وتعاطف أوسع من جانب المواطنين"، في حين قال كيشيدا إنه "سوف يكون قائدا يمكن أن يمثل مصدر إلهام لتعاون المواطنين".

وتردد أن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، الذي من المتوقع أن يعلن ترشحه لذلك المنصب، يحظى بدعم واسع النطاق بين نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ويتولى سوجا، الذي يعرف بأنه الذراع اليمنى لأبي، هذا المنصب منذ ديسمبر/كانون أول 2012.

وشغل سوجا منصب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات خلال الفترة الأولى لتولى آبي رئاسة وزراء البلاد من عام 2006 حتى 2007.

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كان آبي قد أعلن استقالته يوم الجمعة لأسباب صحية بعد قضاء سبع سنوات وثمانية أشهر في إدارة شؤون البلاد.

ويأتي إعلان آبي المفاجئ عن استقالته في الوقت الذي تشهد فيه اليابان ركودا تاريخيا وموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

ويعتزم الحزب الديمقراطي الحر الحاكم انتخاب خلف لشينزو آبي، في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، طبقا لوكالة كيودو للأنباء السبت.

ويتعين على الحزب عادة إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها، ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية "في أسرع وقت ممكن" بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطي الحر المحلية.

ومن المؤكد عمليا أن يصبح رئيس الحزب رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.