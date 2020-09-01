جونسون يواجه أصعب الاختبارات

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"الخليج 365" من لندن: مع عودة البرلمان لممارسة مهامه، يواجه بوريس جونسون أحد أصعب الاختبارات في فترة رئاسته للوزراء حيث يحاول إقناع أولياء الأمور بإعادة الأطفال إلى المدارس والعاملين بالعودة إلى مكاتبهم.

وفي اليوم الذي عاد فيه النواب إلى مجلس العموم بعد العطلة الصيفية، أعيد افتتاح المدارس في إنكلترا وويلز، وتأمل الحكومة بشدة في عودة جماعية إلى الفصول الدراسية.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إن الحكومة تعتقد أن إعادة الأطفال إلى المدرسة أمر حيوي لإنهاء العمل من المنزل على نطاق واسع والذي حول مراكز المدن إلى مدن أشباح وأدى إلى خسائر هائلة في الوظائف في الشوارع الرئيسية.

وفي اليوم الأول من فترة ولاية جديدة في ويستمنستر (قصر البرلمان)، يواجه رئيس الوزراء وكبار زملائه في مجلس الوزراء أسئلة صعبة من أعضاء البرلمان حول إستراتيجية كورونا الشاملة وأخطاء فادحة مثل إخفاق المستويات A (الثانوية المتقدمة).

مزاج متقلب

ويعود نواب حزب المحافظين إلى مجلس العموم في حالة مزاجية متقلبة، وغاضبين من كارثة الامتحانات النهائية والتقلبات الحكومية والتقارير عن الزيادات الضريبية الكبيرة التي يخطط لها وزير الخزانة ريشي سوناك.

وفي أحدث تراجع حكومي، أشار وزير التعليم البريطاني، غافين ويليامسون، إلى استعداده للانصياع لمطالب العمال بتأجيل امتحانات GCSE والمستوى A Level للعام المقبل من مايو حتى يونيو أو يوليو لمنح التلاميذ مزيدًا من الوقت للتدريس.

لقد قال لصحيفة ديلي تلغراف: "أعلم أن هناك بعض القلق بشأن امتحانات العام المقبل وهذا هو السبب في أننا نعمل مع إدارة المؤهلات والامتحانات Ofqual على التغييرات التي يمكننا إجراؤها لمساعدة التلاميذ عندما يأخذون مستويات الثانوية العامة GCSE والثانوية المتقدمة A Level في العام المقبل.

وأضاف: "ستواصل إدارة المؤهلات Ofqual العمل مع قطاع التعليم وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك تأخير قصير في الجدول الزمني لامتحان مستوى GCSE و A و AS في عام 2021 بهدف توفير المزيد من وقت التدريس."

دعوات وزير التعليم

كما أصدر وزير التعليم المحاصر بالانتقادات جراء قراراته، الذي من المتوقع أن يواجه دعوات متجددة من نواب المعارضة للاستقالة، مناشدة للآباء لإعادة أطفالهم إلى المدرسة.

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وقال: "بالنسبة للكثيرين، يصادف اليوم اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، حيث يستعد آلاف الأطفال للمشي عبر بوابات مدرستهم مرة أخرى حيث تبدأ المدارس في جميع أنحاء البلاد في إعادة فتح أبواب التعليم بدوام كامل لجميع الطلاب".

وتابع الوزير ويليامسون القول: "أنا لا أستخف بمدى صعوبة الأشهر القليلة الماضية ولكني أعرف مدى أهمية عودة الأطفال إلى المدرسة ، ليس فقط لتعليمهم ولكن من أجل نموهم ورفاهيتهم أيضًا، ولكن يرجع ذلك إلى العمل الشاق الذي قام به العديد من المعلمين وموظفي المدرسة حتى يتمكن

الطلاب من اليوم من التعلم في فصولهم معًا مرة أخرى".

وفي الأخير، أكد وزير التعليم: "لم يكن الأمر سهلاً على الآباء أو المدارس، لكننا لم نتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة بدون دعمكم ولا يمكنني أن أقول شكراً كافياً على ذلك".

موقف زعيم المعارضة

وإلى ذلك، فإن زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر، الذي اتهمه نواب حزب المحافظين خلال الصيف بدعم معارضة نقابات التدريس للعودة الكاملة إلى المدرسة، يستعد للمطالبة ببيان أمام مجلس العموم من وزير التعليم ويليامسون.

وقال ستارمر: "بالنسبة لملايين العائلات في جميع أنحاء إنكلترا، سيكون هذا الأسبوع مزيجًا من الإثارة والقلق، خاصة الإثارة للأطفال الذين سيعودون إلى الفصل الدراسي لأول مرة منذ شهور. لكن القلق الذي يساور المعلمين وأولياء الأمور بعد عام تقريبًا مليء بعدم اليقين بسبب الوباء الذي لا يزال يلقي بظلاله على تعليم الأطفال".

وقال زعيم المعارضة القول: "أود أن أشيد بالتفاني الاستثنائي لمعلمينا وموظفي مدرستنا الذين عملوا بلا كلل خلال الصيف للتأكد من إعادة فتح المدارس بأمان".

وأضاف: "يريد العمال ويتوقعون عودة الأطفال إلى المدرسة. فكل يوم تغلق فيه المدارس كان يومًا مليئًا بالفرص والتعلم والدعم. لقد تفاقم هذا الوضع بسبب فشل الامتحانات ونهج الحكومة الفوضوي في التعليم".

وشدد السير كير على القول: "لا يمكننا الاستمرار في تكرار نفس الأخطاء. لا يمكن أن يتراجع مستقبل الشباب بسبب عدم كفاءة حزب المحافظين".

وخلص إلى القول: "هذا هو السبب في أن وزير التعليم يجب أن يأتي إلى البرلمان ليخبرنا كيف سيحمي مستقبل أطفالنا. ويحتاج إلى شرح كيفية تعويض الضرر الذي حدث بالفعل، ورفع سرعة التلاميذ والتخفيف من المخاطر المستمرة من الوباء".

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