توقيف مسير وحدة فندقية في عين الذئاب.. والأمن يحجز مشروبات كحولية مهربة ومزيفة ويضبط ملهى ليليا غير مرخص له

باشرت ولاية أمن الدارالبيضاء، يوم أمس الاثنين، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، عملية أمنية، همت مراقبة وحدة فندقية كائنة في الشريط الساحلي عين الذئاب.

وتأتي المراقبة المذكورة، بحسب بلاغ، أصدرته ولاية الأمن، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، في سياق عمليات مماثلة، شملت العديد من المؤسسات الفندقية، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية، والتنظيمية، المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية، أو الممزوجة بالكحول، وكذا فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأسفرت المعاينات المنجزة في الوحدة الفندقية المذكورة عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، يضيف البلاغ، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، وما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية، وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية، المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين، تتمثل في إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية، أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الوحدة الفندقية عن حجز 108 ملصقات ضريبية مزيفة، تثبت على قنينات المشروبات الكحولية، لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، بالإضافة إلى 22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات، سبق استعمالها، و74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية، والإشهارية المزيفة، و11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، و09 قنينات مستهلكة جزئيا.

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ووضع مسير الوحدة الفندقية المذكورة رهن تدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما بوشرت الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب، المقيمين بطريقة غير شرعية، ولاتزال الأبحاث متواصلة، من أجل كشف كافة الملابسات، المتعلقة بالقضية، وتوقيف، وتقديم المتورطين كافة أمام العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن الوطني في مدينة الدارالبيضاء، في إطار مجهوداتها الرامية إلى إنفاذ قانون الطوارئ الصحية، بادرت إلى تنظيم مجموعة من العمليات الأمنية، همت مجموعة من الأماكن العمومية، حفاظا على الصحة العامة، وبلغ عدد المحلات التي خضعت للمراقبة 49 محلا معدا، كمطعم مرخص لتقديم المشروبات الكحولية، أو الممزوجة بالكحول، حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل 119 مخالفة، من بينها 31 مخالفة في منطقة عين الذئاب، و117 محلا عموميا معدا كمقهى مفتوح.

وعولجت المخالفات المسجلة في المحلات، الخاضعة للمراقبة المذكورة، وفق ما يقتضيه القانون، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.