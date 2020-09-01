أعلنت منصة “Spotify” العالمية قائمة الأغاني الأكثر استماعا في المغرب، في الصيف الحالي، التي تصدرتها أغنية “أفريكان”، لمغني الراب “STORMY”.
وكشفت البيانات، الصادرة عن خدمة بث الموسيقى Spotify، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن أغاني الراب الأكثر استماعا في صيف السنة الحالية، إذ سيطرت على المراتب الخمس الأولى في التصنيف.
وبعد “Africain”، التي صنفت الأغنية الأكثر استماعا، خلال صيف 2020، جاء الديو، الذي جمع ببن “STORMY” مع “Khtek”، و” Tagne” بعنوان “Fratello” في المرتبة الثانية، متبوعا بأغنية “Lalala” لمغني الراب “SNOR” في المرتبة الثالثة.
وحلت أغنية “ROCKSTAR” لـ”DaBaby”، و”Roddy Ricch” في المرتبة الرابعة في تصنيف المغرب.
ويحضر اسم “STORMY” للمرة الثالثة في تصنيف “الطوب 5″، حيث تمكن من حصد المرتبة الخامسة في الترتيب بأغنيته “Si tu Savais”، التي أداها بشكل مشترك مع “ANYS”.
يذكر أن الترتيب جاء بناء على عدد مرات الاستماع، خلال الفترة ما بين فاتح يونيو، و15 غشت الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الراب يسيطر بقوة على قائمة أكثر الأغاني استماعا في صيف 2020.. المغني نفسه حاضر 3 مرات في “الطوب5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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