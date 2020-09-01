أمن طنجة ينهي نشاط “محام مزور” يتاجر في مادة السيليسيون

أنهت مصالح الأمن العمومي، التابعة لولاية أمن طنجة، مساء أمس الاثنين، مغامرات شخص، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال مهنة، ينظمها القانون، والاتجار في مواد مخدرة.

وبحسب بلاغ لمصالح الأمن الوطني، فإن مصالح الأمن قد اشتبهت في مركبة مركونة بمرآب للسيارات، منذ أكثر من شهرين، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق بحضور مالكها، ما أسفر عن حجز 81800 أنبوب من لصاق السيليسيون المستخدم في التخدير، علاوة على العثور في منزل المعني بالأمر على مبلغ مالي، وبذلة للمحاماة، و03 أجهزة للاتصال اللاسلكي وفواتير محاسبية مزورة.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.